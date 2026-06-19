Dentista Valéria Ribeiro, presa em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera e Instagram Valéria Ribeiro)\nA dentista Valéria Martins Ribeiro foi indiciada pela Polícia Civil de Goiás (PC) por lesão corporal grave e exercício ilegal da medicina. A clínica dela, localizada no setor Bueno, está interditada e ela responde às investigações em liberdade.\nÀ repórter Bárbara França, do g1 Goiás, a advogada Jaciara Alves Lopes, responsável pela defesa de Valéria Martins Ribeiro, informou que o inquérito ainda não chegou até ela e que por isso ainda não é capaz de se posicionar.\nO POPULAR também procurou a advogada para um novo posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEm entrevista à TV Anhanguera, uma das pacientes de Valéria falou sobre as sequelas que a profissional deixou em seu corpo. “Ela acabou com meu sonho, ela acabou com meu sorriso, ela acabou com a minha alegria”, contou uma das vítimas.