Polícia Civil durante operação e sala de atendimento da clínica estética (Divulgação/ Polícia Civil (PC))\nUma dentista foi presa preventivamente em Goiânia durante uma operação da Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (28). A mulher é suspeita de realizar procedimentos estéticos sem habilitação profissional e cirurgias plásticas e de buco maxilar sem qualificação adequada. De acordo com a PC, as investigações começaram após denúncias de pacientes que relataram procedimentos estéticos malsucedidos, alguns com sequelas permanentes.\nEm nota enviada ao POPULAR, a defesa da cirurgiã-dentista Valéria Ribeiro informou que até o presente momento, não teve acesso à integralidade dos documentos que embasaram a operação policial. Segundo a defesa, a ausência de acesso integral aos autos impossibilita, por enquanto, uma resposta técnica e jurídica completa aos fatos noticiados. (Leia a nota completa ao final do texto).