Casal chegou a ser preso em flagrante e prisão convertida em preventiva após audiência de custódia (Divulgação/Polícia Civil)\nO dentista e a técnica de enfermagem investigados no caso da jovem que morreu após tentativa de aborto em motel deixaram a prisão após determinação do habeas corpus, informou a defesa do casal. Os suspeitos foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia em Ceres, na região central de Goiás.\nO casal foi solto na última terça-feira (23), após terem sido presos em agosto ao levarem a jovem inconsciente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Na época, segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava “sinais compatíveis com a realização de procedimento abortivo clandestino” e teve a morte confirmada na unidade de saúde.