O dentista e a técnica de enfermagem presos suspeitos de participarem de uma tentativa de aborto clandestino dentro de um motel utilizando um medicamento abortivo, sem acompanhamento médico, na vítima, segundo o delegado responsável pelo caso Nelinho Almeida.\nO que aconteceu foi que o medicamento era de uso oral e foi diluído em soro e aplicado intravenoso, causando a morte da vítima”, disse o delegado ao POPULAR.\nPor não terem tido os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta matéria. Os suspeitos se identificaram como cirurgião-dentista e técnica em enfermagem.\nEm nota, o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) disse que está acompanhando o caso. Já o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CROGO) disse em nota que o caso não tem relação com o exercício da profissão, mas que acompanha as investigações com atenção (leia as notas completas abaixo).