Jovem de 18 anos sentada na cama do quarto de motel, enquanto recebe medicamento na veia (Divulgação / Polícia Civil de Goiás (PCGO))\nO dentista de 23 anos e a técnica em enfermagem, de 23, que foram indiciados por realizarem um aborto clandestino mal sucedido em uma estudante de Direito, de 20 anos, em um quarto de motel em Ceres, no Centro de Goiás, foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). O casal deve responder por homicídio qualificado e aborto provocado.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos investigados até a última atualização desta reportagem.\nNa denúncia, o MP pontua que a vítima, Gabriela Patrícia de Jesus Silva, é ex-namorada do dentista e que o procedimento, realizado no último dia 1º, teria sido feito com consentimento dela. O documento é assinado pela promotora de Justiça Bárbara Olavia Scarpelli.