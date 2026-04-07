Profissional teria subido na laje do consultório após queda de energia em Goiânia; corpo foi localizado três dias após o acidente e enterrado no Entorno do Distrito Federal (Reprodução/Instagram Mari Dourado)\nO dentista Natal do Nascimento Pinto Filho, que foi encontrado morto no telhado do consultório que trabalhava, deixou um legado de dedicação e compromisso, segundo o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO). O profissional, de 55 anos, foi enterrado nesta terça-feira (7), em Formosa, na região do Entorno do Distrito Federal.\nEspecialista em Ortodontia, Dr. Natal Filho deixa um legado de dedicação à Odontologia, marcado pelo compromisso com a saúde e o bem-estar de seus pacientes, além de sua contribuição à categoria odontológica”, disse o CRO-GO em nota.\nAo POPULAR, a Polícia Militar disse que o dentista subiu na laje quando acabou a energia, ocasião em que aconteceu o acidente na clínica, em Goiânia. O corpo de Natal foi descoberto após a família tentar contato com ele desde quinta-feira (2), mas sem retorno.