À esquerda, Natal pescando no Rio Araguaia. À direita, Natal e Leonardo no clube de tênis (Arquivo pessoal/Leonardo Soyer)\nO dentista Natal do Nascimento Pinto Filho, de 55 anos, encontrado morto no telhado da clínica onde trabalhava, em Goiânia, era uma pessoa alegre, íntegra e trabalhadora. Além disso, o profissional gostava de ir para o Rio Araguaia pescar. As informações foram reveladas ao POPULAR pelo amigo da vítima, o gerente de produção Leonardo Soyer, também de 55 anos.\nLeonardo disse que conheceu Natal há cerca de 20 anos em um clube de tênis da capital. Os dois se tornaram amigos e, a partir de então, se encontravam toda semana para praticar o esporte. Inclusive, a dupla jogou junta no dia 29 de março, alguns dias antes de o dentista desaparecer.\nA gente passou a manhã do domingo inteirinha jogando tênis. E, por coincidência, joguei com ele de parceiro. E daí, como nesse outro final de semana eu viajei para Aruanã com a família da minha namorada, eu não o vi mais. Então, eu fiquei praticamente uma semana sem vê-lo. Quando fiquei sabendo, foi a morte dele", explicou o amigo.