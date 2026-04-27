A cirurgiã-dentista Fabrine dos Santos Oliveira, de 34 anos, morreu grávida de gêmeos, causou comoção em Anápolis, na região central de Goiás. Ela morreu no sábado (25), após passar mal em casa, e teve o óbito confirmado no Centro Médico Jaiara.
De acordo com a madrinha da dentista, Fabiana Nóbrega, Fabrine passou mal enquanto estava no banheiro e foi socorrida pela mãe. A família se mobilizou para levá-la até a unidade de saúde, mas a dentista não resistiu.
A gravidez era de risco. Ela já tinha problemas de saúde e estava muito ruim", afirmou a familiar em entrevista ao g1.
Segundo a família, Fabrine tinha histórico de arritmia cardíaca e sofreu uma embolia pulmonar. O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) solicitou exames para confirmar oficialmente a causa da morte.