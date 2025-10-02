Cirurgiã dentista Lorena Pitaluga. (Reprodução/Instagram Dra. Lorena Pitaluga)\nA morte da cirurgiã-dentista Lorena Pitaluga, de 44 anos, nesta quarta-feira (1º), gerou grande comoção entre familiares e amigos. Conhecida pela carreira e pela presença nas redes sociais, onde compartilhava vídeos informativos sobre procedimentos faciais, Lorena também deixou marcada sua trajetória pela solidariedade.\nEx-colega de faculdade e amiga próxima, Ediane Fernandes relembrou ao POPULAR gestos que definem a generosidade da dentista.\nSou de origem humilde e, na época do nascimento do meu sobrinho, não tinha condições. Ela viu que ele não tinha enxoval e fez o enxoval dele. Ela e o Dr. Djalma pagaram minha faculdade do início ao fim”, contou, emocionada.\nMorte de dentista gera comoção nas redes sociais: 'Espalhava luz por onde passava'