A cirurgiã dentista Lorena Pitaluga, de 44 anos, morreu nesta quarta-feira (1°). Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o laudo que determina a causa da morte ainda não está pronto.\nNas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da dentista. “Ainda sem acreditar, porém com o coração cheio de boas lembranças e de tudo que me ensinou em sua passagem de tanto carinho e genuinidade”, disse um dos comentários.\nConforme informações divulgadas por familiares, o velório de Lorena acontecerá às 7h desta quinta-feira (2), no Parque Memorial de Goiânia. O sepultamento está previsto para 13h.\nNas redes sociais, Lorena compartilhava vídeos informativos sobre os procedimentos faciais que oferecia, como biomoestimuladores, harmonização facial, toxina botulínica - popularmente conhecida como bótox - e lipo de papada.