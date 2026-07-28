Jornalista Delson Carlos Henrique ao lado da dentista Renata de Almeida (Reprodução/TV Anhanguera)\nA dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa matou o jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, de 52 anos, porque queria que ele desocupasse o apartamento dela. As informações foram apuradas pelo repórter Fábio Castro, da TV Anhanguera, junto ao delegado do caso, Vinícius Teles. Nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil (PC) ouviu duas testemunhas: a companheira da suspeita, Márcia Maria Carolli, e o companheiro do jornalista. O crime aconteceu no Setor Bueno, em Goiânia.\nA suposta autora, que era proprietária do apartamento, desejava a sua restituição, uma vez que havia emprestado o imóvel para que a vítima permanecesse ali por um determinado período. E houve um desentendimento nesse sentido", revelou o delegado.