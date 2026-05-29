Dentista Valéria Ribeiro, presa em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera e Instagram Valéria Ribeiro)\nA dentista Valéria Ribeiro, presa em Goiânia suspeita de irregularidades em procedimentos estéticos, chegou a realizar uma cirurgia plástica de mais de 12 horas dentro da clínica. Os detalhes foram passados pelo delegado do caso, Wladimir Freire. "Ela faz nariz, bochecha, cirurgias invasivas. Ela faz no próprio local de atendimento dela, sem recurso médico e UTI próxima. Procedimentos fora do padrão correto e normal”, afirmou o investigador.\nNesta sexta-feira (29), O POPULAR apurou que a advogada Caroline Bittar deixou o processo de Valéria. A reportagem não conseguiu localizar a nova defesa até a última atualização deste texto. Em nota enviada nesta quinta-feira (28), Bittar disse que não teve acesso ao inquérito e que, por isso, não era possível dar uma resposta jurídica sobre o assunto (leia na íntegra ao final do texto).