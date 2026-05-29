-ÁUDIO: Áudio de Valéria tirando dúvida (1.3416368)\nA cirurgiã-dentista Valéria Ribeiro, presa nesta quinta-feira (28), em Goiânia, suspeita de realizar procedimentos estéticos irregulares, chegou a enviar um vídeo para tirar dúvidas durante uma cirurgia, enquanto uma paciente ainda estava anestesiada na cadeira.\nA defesa da dentista informou ao POPULAR, nesta sexta-feira (29), que a advogada Caroline Bittar deixou o caso. Até a última atualização desta reportagem, a nova defesa não havia sido localizada. Em nota divulgada anteriormente, a defesa afirmou que ainda não teve acesso completo aos documentos da investigação (leia a nota na íntegra ao final da matéria).\nVeja como ficaram pacientes da cirurgiã-dentista na matéria da TV Anhanguera: Mulheres com sequelas procuraram a PC\nNo vídeo, Valéria conversa com outra pessoa sobre como deveria continuar o procedimento. Na gravação obtida pela TV Anhanguera, ela diz: