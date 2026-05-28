Dentista Valéria Ribeiro é presa em Goiânia durante operação da Polícia Civil que investiga procedimentos estéticos irregulares. Segundo a investigação, pacientes teriam sofrido sequelas graves após cirurgias realizadas em clínica no Setor Bueno. (Reprodução / TV Anhanguera e Instagram Valéria Ribeiro)\nA dentista Valéria Riberiro, presa preventivamente nesta quinta-feira (28), em Goiânia, suspeita de deixar pacientes com sequelas após procedimentos estéticos, realizava cirurgias plásticas e de buco maxilar em uma clínica estética no Setor Bueno, de acordo com o delegado Wladimir Freire, responsável pelo caso. Conforme a investigação, entre os procedimentos investigados estão rinoplastia, bichectomia, lipoaspiração de papada, otoplastia e outras intervenções invasivas feitas na face das pacientes.