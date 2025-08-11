Jovem de 18 anos sentada na cama do quarto de motel, enquanto recebe medicamento na veia (Divulgação / Polícia Civil de Goiás (PCGO))\nO dentista investigado com a atual namorada, uma técnica em enfermagem, pela morte da ex-companheira dele, uma jovem de 20 anos, após uma tentaviva de aborto dentro de um quarto de motel, em Ceres, no centro goiano, tirou uma foto da vítima durante o procedimento, segundo a Polícia Civil (PC). A jovem não resistiu e morreu.\nAinda segundo a PC, os dois suspeitos foram indiciados por aborto consentido e homicídio doloso qualificado. Os suspeitos estão presos desde a data do procedimento, no dia 1º de agosto, e a prisão foi convertida em flagrante.\nPor não terem os nomes divulgados pela polícia, O POPULAR não localizou as defesas dos suspeitos.\nO dentista e a jovem eram namorados e ela estava com aproximadamente 2 meses de gravidez. Segundo a polícia, a vítima consentiu em realizar o procedimento de aborto e acabou indo para o motel no carro dos suspeitos.