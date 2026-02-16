O dentista Matheus Borba Batista, de 27 anos, que morreu em um acidente de trânsito na GO‑222, na zona rural entre Nerópolis e Nova Veneza, tinha acabado de montar seu primeiro consultório, segundo uma amiga. Ao POPULAR, a cirurgiã-dentista e amiga Bárbara Rodrigues contou sobre a conquista do profissional.\nCom muito suor e dedicação, já havia conseguido montar o próprio consultório, o que sempre foi um grande sonho", disse ela.\nOs amigos relataram que Matheus se formou em Goiânia e atuava profissionalmente em Nova Veneza, onde havia montado o consultório. De acordo com eles, a conquista representava um sonho realizado com muito esforço e dedicação.\nDentista morre após carro sair da pista e bater contra árvore entre Nerópolis e Nova Veneza\nMotorista morre e carro é esmagado após caminhão tombar sobre ele, em Santa Helena de Goiás