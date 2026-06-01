A cirurgiã-dentista Valéria Martins Ribeiro, presa por suspeita de atuar de forma irregular e causar deformações em pacientes que passaram por procedimentos estéticos, foi solta nesta segunda-feira (1º). A decisão da Justiça concedeu liberdade provisória à investigada, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Segundo apuração da TV Anhanguera, Valéria deverá usar tornozeleira eletrônica e cumprir recolhimento domiciliar no período noturno.\nVeja mais detalhes da soltura da dentista: ela foi denunciada por deformar pacientes\nO POPULAR entrou em contato com as advogadas da dentista para posicionamento, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nValéria havia sido presa preventivamente na última quinta-feira (28), durante uma operação da Polícia Civil de Goiás. Como a prisão preventiva não tem prazo determinado, ela só poderia deixar a prisão mediante nova decisão judicial.