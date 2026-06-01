Investigação aponta que dentista presa em Goiânia fazia intervenções invasivas proibidas para a categoria (Divulgação/TV Anhanguera e PC)\nA dentista Valéria Martins Ribeiro, de 33 anos, que foi presa suspeita de deformar pacientes, fazia cirurgias invasivas em sua clínica no Setor Bueno, região sul da capital. De acordo com o delegado Wladimir Freire, responsável pelo caso, a profissional realizava blefaroplastia, rinoplastia, bichectomia, lipoaspiração de papada e cirurgias bucomaxilofaciais no local.\nAs pessoas faziam cirurgias num ambiente de clínica estética, como se fossem de aplicação de preenchimento, cosmetologia, mas eram feitas cirurgias invasivas. Ela (Valéria) fazia no próprio local de atendimento dela, sem recurso médico, sem UTI próxima e com anestesias. Procedimentos fora do padrão correto e normal”, disse o investigador durante uma coletiva de imprensa.