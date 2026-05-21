A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) em uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. A suspeita é de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de uma transportadora de fachada.\nEla foi detida, no início da manhã, no condomínio em que mora, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.\nA Operação Vérnix também cumpre mandados de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, considerado o chefe da facção, e parentes dele. Marcola já está preso em uma unidade de segurança máxima no Distrito Federal.\nMulher é presa suspeita de furtar cartão de colega e gastar R$ 51 mil para mobiliar casa\nOperação prende suspeitos de criar falso banco para dar golpes e movimentar quase R$ 5 milhões\nEx-secretário de Goiânia e mais 20 pessoas são indiciadas por fraudes em licitações