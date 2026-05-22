A influenciadora e advogada Deolane Bezerra chorou durante audiência de custódia nesta quinta-feira (21) ao afirmar que foi presa "no exercício da profissão" na investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital).\nPresa preventivamente (sem prazo) durante a Operação Vérnix, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, ela teve a prisão mantida pela Justiça após a sessão.\nDeolane foi detida na mansão onde mora, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde participou da audiência de custódia de forma virtual.\nDeolane é transferida para penitenciária a 670 km da cidade de São Paulo\nOperação que levou Deolane à prisão começou com bilhetes encontrados em cela de presídio