A influenciadora Deolane Bezerra, presa nesta quinta-feira (21) por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC, foi transferida na manhã desta sexta-feira (23) para uma penitenciária no interior de São Paulo.\nDeolane foi levada para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista às 5h. As informações sobre a transferência foram confirmadas ao UOL por duas fontes diferentes ligadas à Administração Penitenciária e à Segurança Pública de São Paulo.\nExpectativa é de que ela chegue à cidade do interior de São Paulo às 12h. A unidade prisional para qual Deolane foi enviada fica a 671 quilômetros da Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, onde ela dormiu hoje.\nDeolane Bezerra é presa em operação da polícia e do Ministério Público de SP\nOperação que levou Deolane à prisão começou com bilhetes encontrados em cela de presídio