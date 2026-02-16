O operador de empilhadeira Pedro da Costa de Queiroz, de 46 anos, matou a tiros a mulher, Elieser Teodoro da Silva, de 39, e se matou em seguida, na tarde de sábado (14), no Bairro Jardim Europa, em Itumbiara, no Sul de Goiás. Este é o segundo caso de feminicídio no município em 2026, após três anos sem ocorrências do crime na cidade.\nO caso que interrompeu o período sem mortes por questão de gênero em Itumbiara foi o de um marido que matou a mulher em 17 de janeiro. O homem também se suicidou em seguida. Flávio Lopes de Lima atirou contra Cristiana Lopes da Silva, de 44 anos, no Bairro Novo Horizonte, na frente do filho do casal, de 10 anos. Eles eram de Goiatuba e estavam no município a passeio.\nTambém foi na cidade que o secretário de Governo do município, Thales Machado, matou os dois filhos, Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8 anos, e depois se matou, em ação que pode ser considerada violência vicária. Trata-se de crime ainda não tipificado no Brasil, mas que ocorre quando o homem mata os filhos, enteados, tutelados ou outros descendentes de uma pessoa, em especial de uma mulher, para lhe causar sofrimento ou punição ou para ter controle.