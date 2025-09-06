Depois de ser submetido a uma cirurgia, Pedrinho voltou para casa com os pais. Entretanto, em 2024, seu estado de saúde voltou a se agravar e, em outubro do ano passado, ele retornou ao hospital para uma nova cirurgia. (ANA PAULA BELINI e DOMINGOS KETE)\nUm bebê de 1 ano e 8 meses foi levado para um abrigo depois de viver 305 dias em uma unidade de terapia intensiva (UTI) cardiopediátrica do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. O menino, que estava desde abril deste ano sem receber visitas de familiares, deixou a unidade hospitalar na manhã desta sexta-feira (5).\nO caso de Pedrinho – nome fictício usado para preservar a identidade do bebê – foi revelado pelo Blog do Domingos Ketelbey, em reportagem assinada pelo repórter e pela jornalista Ana Paula Belini. O menino nasceu em dezembro de 2023 com uma cardiopatia congênita que exigiu intervenção cirúrgica poucos dias após o nascimento. Em Goiás, as UTIs destinadas ao atendimento de bebês com esse tipo de problema de saúde estão localizadas no Hugol.