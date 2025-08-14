Pai da deputada federal Silvye Alves morre aos 72 anos em Goiânia (Reprodução/Instagram Silvye Alves)\nA deputada federal Silvye Alves (União Brasil) desabafou nas redes sociais a respeito da morte do seu pai Carlos Roberto da Silva, de 72 anos, nesta quinta-feira (14), em Goiânia.\nVá com Deus, meu pai! Hoje perdi meu pai… Exatamente 2 anos depois de perder minha mãe… Não é fácil lidar com partidas”, lamentou a parlamentar.\nDe acordo com a assessoria da parlamentar, a causa da morte do pai de Silvye foi uma crise convulsiva associada a metástases. A deputada federal estava na Câmara dos Deputados, em Brasília, quando recebeu a notícia na manhã desta quinta-feira, e está a caminho de Goiânia.\nEm nota à imprensa, foi informado que Carlos Roberto sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2019 e, durante a internação, os médicos identificaram um tumor cerebral, que foi imediatamente removido. Um ano depois, o tumor retornou, em tamanho menor.