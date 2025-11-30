Profissional era muito conhecida no meio artístico e tinhas muitas fotos com famosos (Reprodução/Instagram da Silvye Alvez e arquivo pessoal/Leonor Monteiro)\nA deputada Silvye Alves (União) fez uma homenagem para a empresária e chefe de cozinha que morreu em Goiânia vítima de câncer. Heliane Brito, 56 anos, descobriu a doença há 65 dias, mas devido ao estado avançado, o tratamento não conseguiu reverter o quadro dela. Ela morreu na sexta-feira (28).\n"Te amo, irmã! Você foi a avó do meu filho depois da morte da minha mãe e agora ver você partir, penso o que?", indagou a parlamentar em uma postagem na rede social.\nAo POPULAR, a sonhinha de Heliane, Leonor Monteiro, a descreveu como "trabalhadora e humilde". Segundo Monteiro, a tia trabalhava há mais de duas décadas no ramo gastronômico e criou seu próprio buffet para eventos.