Duas casas localizadas na Rua do Retiro, no Jardim Curitiba 4, região noroeste de Goiânia, desabaram na noite da quarta-feira (21). Segundo uma vítima, o deslizamento teria sido causado por um cano de água da empresa Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), que nega responsabilidade e diz que sua rede foi danificada pelo impacto das chuvas no sistema de drenagem urbana, mantido pela Prefeitura de Goiânia. A gestão diz que seu sistema está intacto e o processo erosivo vem do grande volume pluviométrico.\nAs residências atingidas estão uma em frente à outra. Em uma, moravam três pessoas da mesma família: Iago Barbosa do Nascimento, sua mulher e a filha do casal. Na outra, viviam duas pessoas, mãe e filho. Informações repassadas pela Defesa Civil Municipal dão conta que duas casas subsequentes, à esquerda das atingidas, foram parcialmente isoladas e devem ser monitoradas.