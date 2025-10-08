Uma mulher morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após o desabamento de um mezanino do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, na tarde desta quarta-feira (8). O estabelecimento está localizado na rua 13 de Maio, região da Bela Vista, no centro de São Paulo. As causas ainda serão investigadas. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.\nA estrutura cedeu pouco antes de o restaurante abrir, ao meio-dia, quando cerca de 20 funcionários estavam no local. Um trecho da rua precisou ser interditado durante o trabalho de resgate.\nA mulher que morreu estava presa aos escombros e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Um homem também chegou a ficar sob a estrutura que cedeu, mas foi resgatado por volta das 15h e encaminhado ao Hospital das Clínicas. Ele tinha fraturas no corpo e estava consciente, afirmou o Corpo de Bombeiros.