Érika Luciana Machado está desaparecida há mais de dois meses (Arquivo Pessoal/Júlio César)\nO desaparecimento da biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, prestes a completar cinco meses, segue sem pistas do seu paradeiro. Segundo a família, ela foi vista pela última vez em 1º de novembro de 2025, quando saiu da casa da mãe, no distrito de Olhos d'Água, em Alexânia, dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro. Mesmo diante do impasse, a delegada Aline Lopes, responsável pelo caso, afirmou ao POPULAR que segue investigando o caso.\nA gente, infelizmente, se encontra num momento que não há mais pistas. Ao menos nesse momento, para serem seguidas pela polícia. É importante a gente divulgar, não esquecer o desaparecimento da Érica para que, caso alguém tenha alguma informação que possa ajudar a polícia, dar continuidade nessas investigações”, afirmou a delegada.