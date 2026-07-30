Sede do Jóquei, no centro de Goiânia (Wildes Barbosa / O Popular)\nO processo de desapropriação do Jóquei Clube de Goiás, cuja sede fica no Setor Central, em Goiânia, foi mantido pela Justiça. Uma nova decisão rejeitou a ação movida pela diretoria do clube e manteve a validade do decreto municipal que declara os imóveis como de utilidade pública. Com isso, a prefeitura da capital pode dar continuidade aos planos de revitalização da área, que incluem a instalação de equipamentos culturais e de lazer. Ainda cabe recurso à sentença.\nAo jornal O POPULAR, a presidente do Jóquei Clube de Goiás, Nívea Cristina Ribeiro de Paula, destacou que, apesar da decisão favorável sobre a legalidade do decreto, ainda não há nada definido sobre a desapropriação. Nívea também revelou que a diretoria está preparando um recurso de apelação e citou uma segunda ação. "Nessa nova ação, discordamos do critério utilizado pela Prefeitura, que divulgou o valor final da indenização a partir de um montante no qual há um cálculo de depreciação de R$ 26 milhões", explicou (veja a íntegra ao final do texto).