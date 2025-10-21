A repercussão sobre a descoberta de chaminés de fada em um cenário considerado único no Brasil e raro no mundo fez com que Campos Belos – município do Nordeste goiano localizado entre a Chapada dos Veadeiros e a Serra Geral de Goiás, mas até então sem nenhum atrativo turístico natural formalizado – começasse a trabalhar para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro. O mapa é uma ferramenta do Ministério do Turismo que possibilita o acesso a recursos federais para melhoria na infraestrutura no setor e que amplia a promoção de destinos locais. A cidade seria incluída na região turística de Terra Ronca, que atualmente já conta com dez municípios cadastrados.\nApesar de haver pontos de interesse para o turismo – como rios para mergulho, formações geológicas visualmente impactantes e até supostas pinturas rupestres –, Campos Belos no momento não possui nenhum “produto turístico”. As chaminés de fada estão localizadas dentro de uma propriedade particular que pertence a uma mesma família há cerca de cem anos e que fica perto do distrito de Pouso Alto, a 53 quilômetros do município, e podem se tornar o primeiro local de turismo oficial de Campos Belos. Após publicação de imagens do local no começo do mês pelo jornal Folha de S.Paulo, de circulação nacional, as chaminés de fada ganharam o mundo.