O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) renovou e ampliou o funcionamento do Serviço de Notificação Eletrônica (SNE) no estado que oferece 40% de desconto em multas de trânsito. De acordo com o órgão, não são todas as cidades goianas que aderiram ao serviço (veja no final da matéria a lista das cidades participantes). O contrato existe desde 2023 na capital, e a partir do dia 15 de agosto cerca de 40 municípios vão entrar no sistema, de acordo com o Detran.\nDesde 2023 o Detran tem um convênio com o Serpro, o que permite ao cidadão que baixe a CNH Digital”, explicou em entrevista à TV Anhanguera, Waldir Soares, presidente do Detran-GO.\nAo escolher a opção de desconto o condutor abre mão de qualquer recurso para recorrer à multa obtida, de acordo com o presidente do Detran. “É uma vantagem financeira que o Detran traz para aquele que comete infração”, disse. Conforme o Detran, o benefício vale para qualquer tipo de multa, seja ela leve, média ou grave.