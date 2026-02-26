O desembargador Orloff Neves Rocha, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), recebeu como punição por denúncias de assédio sexual a aposentadoria compulsória. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), durante a 2ª Sessão Ordinária de 2026, realizada nesta terça-feira (24).\nEm 28 abril de 2021, uma jovem de 22 anos denunciou Orloff à Polícia Civil por importunação sexual. Às vésperas de sua aposentadoria voluntária, o desembargador solicitou atendimento técnico para a formatação de computador de seu gabinete. A demanda foi atendida por uma colaboradora terceirizada do órgão. Foi quando o magistrado teria dado um tapa nas nádegas da vítima e beijado o pescoço dela. Ele ainda propôs um encontro fora do tribunal.\nJovem acusa desembargador de assediá-la durante o trabalho com beijo no pescoço e tapa no bumbum