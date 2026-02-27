O desembargador Orloff Neves Rocha foi aposentado compulsoriamente após uma decisão dentro do processo administrativo disciplinar que tratava sobre o assédio sexual praticado por ele contra uma colaboradora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) em 2021. A medida foi acatada por unanimidade pelos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em julgamento nesta semana, e deve ser encaminhada ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que podem solicitar perda da aposentadoria.\nPrestes a se aposentar voluntariamente no fim de abril de 2021, o desembargador solicitou um suporte técnico para formatação do computador em seu gabinete, quando o pedido foi atendido por uma funcionária terceirizada do órgão na área de tecnologia da informação (TI). Durante o atendimento, ele propôs um encontro com mulher, à época com 22 anos, fora do tribunal, além de tentar beijá-la sem consentimento e tocar em suas partes íntimas. Logo após, ela informou o caso a seus superiores e registrou denúncia na delegacia.