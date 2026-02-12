-Vídeo: desembargador (1.3373500)\nApós mais de meio século de serviços prestados ao Poder Judiciário, o desembargador Gilberto Marques Filho encerra sua trajetória na magistratura goiana. A aposentadoria voluntária, prevista para a segunda quinzena de fevereiro, foi anunciada pelo filho, Gilberto Marques Neto, nesta quarta-feira (11), em suas redes sociais (veja vídeo acima). A despedida marca o fim do ciclo do magistrado que acumulou 51 anos de uma carreira que começou de forma precoce e histórica.\nNatural de Buriti Alegre, região Sul de Goiás, o desembargador é formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e, em março de 1976, ingressou oficialmente na magistratura. Aos 23 anos, ele se tornou, à época, o juiz mais jovem do país.\nO desembargador atuou em comarcas do interior como Arraias, Ivolândia, Guapó, Trindade e Mineiros, até chegar à capital, onde exerceu as funções de primeiro corregedor e diretor do foro. Em 2002 Gilberto Filho se tornou desembargador.