(Divulgação Secom/Prefeitura de Goiânia)\nO trânsito no Setor Central de Goiânia terá interdições e desvios a partir das 7h deste domingo (6) até a noite de segunda-feira (7), devido aos preparativos e à realização do desfile cívico-militar do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.\nPara controlar o trânsito, uma operação especial foi montada, com bloqueios parciais e totais em vias de acesso à Avenida Tocantins e desvios nas linhas do transporte coletivo . As primeiras interdições começam às 7h de domingo e continuam na segunda-feira, quando os últimos trechos serão liberados por volta das 22h, segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET).\nA principal intervenção ocorre na Avenida Anhanguera, que ficará totalmente interditada nos dois sentidos, entre a Avenida Paranaíba e a Rua 9, a partir de domingo. De acordo com a pasta, o bloqueio na via é necessário para a montagem e a desmontagem das estruturas. Durante o período, apenas moradores e comerciantes locais poderão acessar o trecho. Agentes de trânsito vão monitorar os principais cruzamentos para orientar os motoristas (cronograma completo no final).