Bombeiros participam do desfile de aniversário de Goiânia (Diomício Gomes/O Popular)\nOs goianienses se reuniram ao longo da Avenida 24 de outubro para comemorar o aniversário de 92 anos da capital nesta sexta-feira (24). O tradicional desfile contou com a participação das forças de segurança do estado, Marinha, Exército e estudantes das escolas estaduais.\nEm seu primeiro aniversário de Goiânia como prefeito, Sandro Mabel destacou que prepara a cidade para o centenário. "Quero deixar uma cidade bonita, limpa, onde tenhamos bastante segurança, as nossas unidades de saúde e escolas possam funcionar", afirmou.\nO desfile foi acompanhado por diversas autoridades. O vice-governador Daniel Vilela (MDB) representou o governo estadual. Também participaram os deputados estaduais Lincoln Tejota (UB) e Cairo Salim (PSD). Secretários municipais, vereadores, o prefeito de Aparecida de Goiânia Leandro Vilela (MDB) e autoridades policiais.