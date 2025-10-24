Símbolo da cultura goiana e do espírito acolhedor de seu povo, Goiânia completa, nesta sexta-feira (24), 92 anos de muita história e tradição. Para celebrar a data, a capital realiza uma série de eventos que unem civismo, cultura e lazer, incluindo o tradicional desfile cívico-militar, apresentações musicais no Centro da cidade e atividades especiais no Parque Zoológico.\nTradicional durante a data comemorativa há cerca de 80 anos e promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) o desfile cívico-militar está marcado para se iniciar às 8 horas, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. Segundo o Paço, a proposta deste ano é unir o civismo à identidade cultural da cidade. “Queremos celebrar Goiânia com orgulho, valorizando nossas origens e o espírito solidário e alegre do goianiense”, diz o prefeito Sandro Mabel (UB).