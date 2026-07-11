-VÍDEO: Caminhão de Amado Batista (1.3431953)\nUm caminhão que pertence ao cantor Amado Batista invadiu três imóveis após descer uma rua de ré e sem controle em uma rua do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. Os prejuízos foram apenas materiais. Segundo o Copor de Bombeiros, o condutor o havia parado o caminhão, acionado o freio a ar e adotado todos os procedimentos de segurança.\nVeja mais imagens do susto com caminhão do cantor na matéria da TV Anhanguera: Casas são reconstruídas\nO POPULAR não recebeu retorno da assessoria de Amado Batista até a última atualização desta reportagem. Em nota enviada à TV Anhanguera, a assessoria confirmou que o caminhão pertence ao cantor e presta serviço para sua granja leiteira. Também informou que o motorista é vizinho do local onde ocorreu o acidente, que houve apenas danos materiais e que as famílias afetadas estão sendo acompanhadas desde o momento da ocorrência.