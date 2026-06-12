A Amazônia teve um mês de maio com níveis de desmatamento próximos à mínima histórica, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Enquanto isso, o cerrado permanece com números de supressão vegetal maiores do que os vistos no bioma amazônico.\nOs dados do Inpe apontam para 370 km² de floresta amazônica derrubada em maio. A mínima histórica para esse mês 363 km², registrada em 2017. Os registros do Deter atual para a amazônia têm início em 2015/2016 - a história desse monitoramento começa de fato em 2004, mas com sensores com menor capacidade de detecção de derrubada de mata.\nEnquanto isso, o cerrado teve registro de alertas de desmatamento de 776 km². O bioma, importante para a segurança hídrica no país, tem cerca de metade do tamanho da amazônia e vem apresentando números de supressão vegetal maiores que os dela.