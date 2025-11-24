Corpo da adolescente mostra marcas de agressões, queimaduras e desnutrição (Reprodução / TV Anhanguera)\nA desnutrição da adolescente, de 16 anos, que era mantida presa por 2 anos em casa pela mãe, em Goiânia, chamou a atenção da vizinha que a acolheu logo após a fuga. A dona de casa, Albanita Aires Marques disse à TV Anhanguera que havia acabado de chegar de viagem quando foi abordada de madrugada pela jovem na rua, que lhe pediu socorro. A adolescente conseguiu na Justiça uma medida de proteção contra a mãe, o padrasto e outra mulher com quem eles mantinham um relacionamento trisal, que foram presos.\nEla se aproximou e disse ‘Moça, por favor, liga, faz umas chamadas para mim". Eu assustei, porque ela estava muito magra, muito debilitada, com a sacola assim na mão, coitada. Aí eu perguntei: ‘Para quem?’. Ela falou: ‘Para o meu pai’. Conseguimos falar com ele, ela começou a ficar nervosa, eu percebi que ela estava nervosa, que ela estava com medo, assustada”, relatou.