-VÍDEO: Despedida pet (1.3444094)\nUm vídeo que repercutiu nas redes sociais emocionou internautas ao mostrar o velório de uma cadela chamada Pipoca, em Goianésia, região central do estado. A despedida contou com memorial, fotos e a presença de pessoas que foram prestar uma última homenagem ao animal.\nPublicado no dia 18 de julho, o vídeo mostra detalhes da cerimônia. Nas imagens, é possível ver uma tela exibindo fotos de Pipoca, em uma espécie de retrospectiva da vida da cadela.\nA homenagem chamou a atenção pela forma como a despedida foi organizada. O momento reuniu pessoas para prestar uma última homenagem à cachorrinha e lembrar os momentos vividos ao lado dela.\nCérebro de cachorros capta várias emoções no rosto humano, segundo estudo\nPrefeitura de Goiânia oferece castração gratuita de cães e gatos; veja como participar