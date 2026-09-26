-Vídeo (1.3460869)\nNas últimas semanas, diversos empresários goianos manifestaram indignação nas redes sociais com o uso abusivo dos wind banners (bandeiras de vento, em tradução livre) nas vias públicas durante a campanha eleitoral deste ano. A bandeira de fins publicitários, também chamado de wind flag ou fly banner, é proibida para o uso dos comerciantes nas vias públicas, mas liberada aos candidatos durante toda eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nDe acordo com o Código de Postura do Município de Goiânia, o uso desse tipo de material pelos comerciantes, ou qualquer goiano, é vedado em logradouro público, sob a justificativa de que os wind banners são responsáveis por poluição visual que prejudica e atrapalha o espaço coletivo. Já para os candidatos, vale a legislação eleitoral, que libera o uso dentro das próprias normas e cuja fiscalização é feita pela Justiça Eleitoral.