O advogado Eurípedes Souza, que representa a servidora que deve ter a aposentadoria aumentada por determinação da Justiça, explicou ao POPULAR que houve desviou de função porque ela ingressou no serviço público como auxiliar de serviços gerais, mas exerceu por 28 anos a função de fiscal de tributos e contribuiu para a previdência sobre o salário maior. No entanto, estava recebendo a aposentadoria com base no cargo de origem. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) informou que ingressará com recurso contra a decisão (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).\nNesse caso dela, o município pagou a remuneração do cargo de fiscal de tributos e, como ela recebia esse salário, havia o desconto da contribuição previdenciária sobre o valor que ela recebia", afirmou o advogado.