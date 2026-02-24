O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou nesta terça-feira (24) duas ações voltadas à redução do custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): a emissão da CNH definitiva gratuita e a eliminação da taxa de licença de aprendizagem. De acordo com o presidente do Detran, Waldir Soares de Oliveira, essas mudanças são substanciais para tornar a CNH cada vez mais acessível.\nA CNH é um produto social de inserção no mercado de trabalho. O principal objetivo dessas mudanças é socializar e entregar às pessoas mais pobres desse país a CNH. É um direito de cidadania”, disse em entrevista ao POPULAR.\nDe acordo com o Detran Goiás, com a implantação da emissão gratuita da CNH definitiva, há expectativa de uma economia de R$ 26 milhões por ano para os condutores goianos. Atualmente, a taxa é de R$ 289,25.