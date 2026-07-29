O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) instaurou uma nova leva de processos administrativos para a suspensão do direito de dirigir. A relação contendo os nomes e dados dos condutores notificados foi disponibilizada no Diário Oficial e nos canais oficiais do órgão. A medida alcança motoristas que ultrapassaram o limite permitido de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em um período de 12 meses ou que cometeram infrações gravíssimas que preveem a suspensão direta (veja a lista completa na íntegra ao final da matéria).\nA publicação do edital ocorre após a tentativa frustrada de notificação via postal ou eletrônica, servindo como aviso oficial para que o condutor tome conhecimento do processo. A partir da data do edital, é aberto o prazo legal para que os citados apresentem sua defesa prévia ou recurso administrativo.