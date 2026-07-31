O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) publicou um novo edital, nesta sexta-feira (31), com a relação de motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa após a conclusão do processo administrativo. A lista foi divulgada no Diário Oficial do Estado.\nSegundo o edital, os condutores relacionados tiveram a penalidade aplicada porque a defesa não foi apresentada, não foi conhecida ou não foi aceita pela Comissão de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.\nOs motoristas notificados devem entregar a CNH ao Detran-GO até 02/09 e 04/09, conforme consta no edital. O mesmo prazo também vale para quem quiser apresentar recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari).\nEntrou na lista do Detran? Veja o que fazer para não perder a CNH