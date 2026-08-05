Motoristas que pagaram a taxa de entrega domiciliar de documentos do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) entre abril de 2003 e maio de 2008 podem ter direito à restituição dos valores após decisão judicial que considerou a cobrança indevida. O montante a ser devolvido pode chegar a R$ 240 milhões, já que a Justiça determinou a devolução em dobro, com correção monetária e juros.\nProcurado pelo POPULAR, o Detran-GO informou que não há atualização em relação ao posicionamento divulgado anteriormente e afirmou que aguarda o trâmite do processo. Em nota, o órgão reiterou que a ação judicial trata de atos administrativos praticados em gestões anteriores a 2008 e que a atual administração não participou dos fatos que deram origem à demanda (veja a nota completa ao fim da matéria).