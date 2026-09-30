Mudança dá agilidade aos examinadores, reduz o tempo de espera dos candidatos e promete economia aos cofres públicos (Fábio Lima/O Popular)\nO Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) começou a usar tablets nesta semana para avaliar as provas práticas da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Goiânia e na Região Metropolitana. O objetivo é liberar o documento digital em até 30 minutos após o exame, além de dar mais transparência e segurança à avaliação dos candidatos.\nDe acordo com a autarquia, o formato eletrônico substitui as antigas fichas em papel. A mudança dá agilidade aos examinadores, reduz o tempo de espera dos candidatos e promete economia aos cofres públicos.\nNo modelo anterior, os avaliadores preenchiam formulários à mão. Em seguida, os dados precisavam ser digitalizados e lançados manualmente no sistema para liberar o documento. Com a nova tecnologia, as notas são registradas diretamente nos aparelhos, em tempo real.