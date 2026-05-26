Em março deste ano, a empresa MC Leilão Park e Serviços recebeu R$ 1,5 milhão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para fazer a remoção e armazenamento de veículos apreendidos em pátios que administra para o órgão nas regiões Sul e Sudeste de Goiás. No entanto, em maio o pátio localizado em Caldas Novas foi encontrado vazio. A Sancar Leilões, que disputou o mesmo pregão eletrônico, questiona o pagamento, que corresponde a cerca de 35% do valor anual da estadia dos carros e motos na região.\nO pagamento foi autorizado no dia 17 de março de 2026, referente a serviços prestados na estadia de carros em fevereiro. No mesmo despacho, a MC Leilão também recebeu R$ 14 mil pelo serviço de guincho, ou seja, um valor 104 vezes menor do que o que foi cobrado pela guarda dos veículos. “Na prática, é muito suspeito e incompatível com o funcionamento normal do serviço, porque não faz sentido uma empresa guardar milhares de carros se ela não os buscou nas ruas primeiro”, afirma o advogado Alexandre Lourenço, que atua na defesa da Sancar.