No caminho para Trindade, o tempo parece caminhar em diferentes velocidades. Enquanto os carros de boi avançam lentamente em direção à cidade saídos de diferentes locais de Goiás, preservando uma tradição centenária, na Rodovia dos Romeiros, devotos vencem quilômetros a pé e ciclistas cruzam o percurso de bicicleta. Diferentes nos meios, mas unidos pela mesma devoção, eles desenham a paisagem da Festa do Divino Pai Eterno de 2026, que completa 186 anos de história.\nSob o forte sol que castigava a GO-060, na tarde deste domingo (28), Jeovana Luísa, de 18 anos, caminhava em meio aos grandes grupos de romeiros, abraçada aos livros e cadernos que marcaram sua rotina de estudos. Com um terço nas mãos, seguia rezando. Ao seu lado, estavam a mãe e os dois irmãos.\nMoradora de Vila Propício, a quase 200 quilômetros de distância de Goiânia, ela seguia em direção a Trindade para, assim como tantos outros, agradecer uma bênção. Depois de dois anos de dedicação, conquistou uma vaga no curso de Medicina e será a primeira médica da família.